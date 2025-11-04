Legende: Trägt ab Sommer das EVZ-Leibchen Eric Schneller. Freshfocus/Laurent Daspres

Schneller wechselt im Sommer an den Zugersee

Der EV Zug hat am Dienstagmorgen die Verpflichtung von Eric Schneller auf die kommende Saison hin verkündet. Der 20-jährige Verteidiger aus der ZSC-Organisation kehrte 2024 nach 3 Jahren im Nachwuchs des schwedischen Klubs Rögle BK in die Schweiz zurück und schloss sich Genf-Servette an. In der aktuellen Saison kommt der schweizerisch-schwedische Doppelbürger in 15 National-League-Einsätzen auf einen Treffer und zwei Assists. Schneller unterschrieb beim EVZ einen Vertrag bis Sommer 2028.