Legende: Kennt die Lions-Organisation in- und auswendig Tim Berni. Freshfocus/Laurent Daspres

Berni kehrt zu den Lions zurück

Die ZSC Lions haben auf die nächste Saison hin Verteidiger Tim Berni verpflichtet. Das 25-jährige Eigengewächs unterschrieb beim Schweizer Meister gemäss Klubangaben einen Sechsjahresvertrag. Für Berni, der seit 2 Jahren bei Genf-Servette spielt, ist es eine Rückkehr zu den Wurzeln. Beim ZSC debütierte er in der Saison 2017/18 in der National League. Seither hat er 291 Partien in der höchsten Schweizer Liga und 59 Spiele für die Columbus Blue Jackets in der NHL absolviert. Mit der Schweiz nahm Berni im vergangenen Mai an seiner ersten A-Weltmeisterschaft teil.

Schneller wechselt im Sommer an den Zugersee

Der EV Zug hat am Dienstagmorgen die Verpflichtung von Eric Schneller auf die kommende Saison hin verkündet. Der 20-jährige Verteidiger aus der ZSC-Organisation kehrte 2024 nach 3 Jahren im Nachwuchs des schwedischen Klubs Rögle BK in die Schweiz zurück und schloss sich Genf-Servette an. In der aktuellen Saison kommt der schweizerisch-schwedische Doppelbürger in 15 National-League-Einsätzen auf einen Treffer und zwei Assists. Schneller unterschrieb beim EVZ einen Vertrag bis Sommer 2028.