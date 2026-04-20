Legende: Einer von 3 Schweizer Schiris an der Heim-WM Cedric Borga. Keystone/SALVATORE DI NOLFI

Drei Schweizer Schiris an der Heim-WM

An der Heim-WM in Zürich und Freiburg vom 15. bis 31. Mai stehen mit Cedric Borga, Michael Tscherrig und Dominik Schlegel drei Schweizer Schiedsrichter im Einsatz. Head-Schiedsrichter Borga wird sein WM-Debüt geben, während Tscherrig und Linesman Schlegel bereits über Erfahrung auf höchster internationaler Stufe verfügen. Das Schweizer Trio wurde vom Internationalen Eishockeyverband IIHF aufgeboten und ist Teil eines 32-köpfigen Schiedsrichterteams aus zwölf Ländern.