 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

News aus dem Eishockey Drei Schweizer Schiedsrichter an der Heim-WM

20.04.2026, 17:03

Teilen
Eishockey-Schiedsrichter auf dem Spielfeld.
Legende: Einer von 3 Schweizer Schiris an der Heim-WM Cedric Borga. Keystone/SALVATORE DI NOLFI

Drei Schweizer Schiris an der Heim-WM

An der Heim-WM in Zürich und Freiburg vom 15. bis 31. Mai stehen mit Cedric Borga, Michael Tscherrig und Dominik Schlegel drei Schweizer Schiedsrichter im Einsatz. Head-Schiedsrichter Borga wird sein WM-Debüt geben, während Tscherrig und Linesman Schlegel bereits über Erfahrung auf höchster internationaler Stufe verfügen. Das Schweizer Trio wurde vom Internationalen Eishockeyverband IIHF aufgeboten und ist Teil eines 32-köpfigen Schiedsrichterteams aus zwölf Ländern.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)