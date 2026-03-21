Legende: Stets einen Schritt voraus Die Zugerinnen, hier mit Nadine Hofstetter. Martin Meienberger/freshfocus

Zug mit Statement gegen den SCB

Die Frauen des EV Zug haben den ersten Schritt zum erstmaligen Titelgewinn nach 21 Jahren gemacht. Im Spiel 1 der Final-Reprise gegen den SC Bern siegten die Zugerinnen klar mit 7:1. Noemi Neubauerova eröffnete das Skore nach einem sehenswerten Solo in der 10. Minute. Die Nationalspielerinnen Ivana Wey (19.) und Lara Stalder (24.) erhöhten, ehe Laura Fuoco in Unterzahl schon vor Spielmitte für noch klarere Verhältnisse sorgte. Auch das 7:1 der Zugerinnen fiel mit einer Frau weniger auf dem Eis (45.). Spiel 2 der Best-of-five-Serie findet bereits am Sonntag um 13 Uhr in Bern statt.

Ambri legt vor

Im Kampf um den Klassenerhalt hat Ambri gegen Ajoie vorgelegt. Die Tessiner entschieden das erste Spiel des Playout-Finals zuhause mit 5:3 für sich. Nach 40 Minuten hatten die Gäste aus dem Jura mit 2:1 geführt. Christopher Tierney (48.) und Tommaso de Luca (51.) drehten die Partie für das Heimteam. Ajoie hatte dank Julius Nättinen (53.) die prompte Antwort bereit, wiederum nur eine Minute später schoss Dominic Zwerger die Leventiner aber erneut in Führung. Ein Empty-Netter von Diego Kostner beseitigte alle Zweifel.

Resultate