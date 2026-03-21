Legende: Stets einen Schritt voraus Die Zugerinnen, hier mit Nadine Hofstetter. Martin Meienberger/freshfocus

Zug mit Statement gegen den SCB

Die Frauen des EV Zug haben den ersten Schritt zum erstmaligen Titelgewinn nach 21 Jahren gemacht. Im Spiel 1 der Final-Reprise gegen den SC Bern siegten die Zugerinnen klar mit 7:1. Noemi Neubauerova eröffnete das Skore nach einem sehenswerten Solo in der 10. Minute. Die Nationalspielerinnen Ivana Wey (19.) und Lara Stalder (24.) erhöhten, ehe Laura Fuoco in Unterzahl schon vor Spielmitte für noch klarere Verhältnisse sorgte. Auch das 7:1 der Zugerinnen fiel mit einer Frau weniger auf dem Eis (45.). Spiel 2 der Best-of-Five-Serie findet bereits am Sonntag um 13 Uhr in Bern statt.

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