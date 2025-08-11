Legende: Eine grosse Zahl winkt Lara Stalder (vorne rechts) steht vor ihrem 200. Länderspiel. Keystone/PETR DAVID JOSEK

Muller bietet 23 Spielerinnen auf

Das Schweizer Frauen-Nationalteam lanciert die Saison 2025/26 mit einem Heimturnier. Im Rahmen der Women's Euro Hockey Tour (WEHT) trifft die Equipe von Colin Muller zwischen dem 28. und 30. August in Kloten der Reihe nach auf Schweden, Tschechien und Finnland (alle Partien können Sie live bei SRF verfolgen). In Mullers Aufgebot stehen 23 Spielerinnen, darunter mit Torhüterin Andrea Brändli (Frölunda/SWE) sowie den Stürmerinnen Alina Müller (Boston/USA), Vanessa Schaefer (University of British Columbia/CAN) und Laura Zimmermann (St. Cloud University/USA) auch ein Ausland-Quartett. Angreiferin Lara Stalder (EV Zug) ist mit 31 Jahren die älteste Spielerin im Aufgebot. Sollte Stalder in allen 3 WEHT-Partien zum Einsatz kommen, erreicht sie ihr 200. Länderspiel für die Schweiz.

Testspiele Frauen