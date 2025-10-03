Legende: Spielt 2026 in Herning. Das Schweizer Frauen-Eishockey-Nationalteam. KEYSTONE/Christian Beutler

Frauen-Nati schlägt ihr Quartier 2026 in Herning auf

Das Schweizer Eishockey-Nationalteam der Frauen wird seine Vorrundenspiele an der WM 2026 in Dänemark bestreiten. Der Internationale Eishockey-Verband (IIHF) vergab bei seinem Kongress in Nizza eine der beiden WM-Gruppen nach Herning. Der zweite Austragungsort ist noch offen. Das Turnier ist von 6. bis 16. November 2026 angesetzt. Die Schweizerinnen treffen in einer Fünfergruppe auf Titelverteidiger USA, Tschechien, Deutschland und Aufsteiger Österreich. In der anderen Gruppe spielen Olympiasieger Kanada, Finnland, Schweden, Japan und Dänemark gegeneinander.