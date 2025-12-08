Zwei Anpassungen im Nati-Kader
Patrick Fischer hat in seinem Kader für die Euro Hockey Tour in Zürich zwei Anpassungen vorgenommen. Fabian Heldner (Lausanne) und Tristan Scherwey (Bern) müssen verletzungsbedingt passen. Der Nationaltrainer nominierte deshalb die beiden Lugano-Spieler David Aebischer sowie Lorenzo Canonica nach. Für den 22-jährigen Canonica ist es das erste Aufgebot für die A-Nati. Zum Auftakt des Heimturniers trifft die Schweiz am Donnerstag auf Schweden, am Samstag auf Tschechien und zum Abschluss am Sonntag auf Finnland.
Das Aufgebot
Torhüter (2): Stéphane Charlin (Genève-Servette HC), Leonardo Genoni (EV Zug)
Verteidiger (8): David Aebischer (HC Lugano), Tim Berni (Genève-Servette HC), Dominik Egli (Frölunda HC / SHL), Andrea Glauser (HC Fribourg-Gottéron), Dean Kukan (ZSC Lions), Simon Le Coultre (Genève-Servette HC), Romain Loeffel (SC Bern), Christian Marti (ZSC Lions)
Stürmer (14): Sven Andrighetto (ZSC Lions), Attilio Biasca (HC Fribourg-Gottéron), Lorenzo Canonica (HC Lugano), Gaëtan Haas (EHC Biel-Bienne), Grégory Hofmann (EV Zug), Denis Malgin (ZSC Lions), Tyler Moy (SCRJ Lakers), Damien Riat (Lausanne HC), Théo Rochette (Lausanne HC), Dario Rohrbach (SCL Tigers), Sven Senteler (EV Zug), Dario Simion (HC Lugano), Jonas Taibel (SCRJ Lakers), Calvin Thürkauf (HC Lugano)