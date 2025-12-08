Legende: Verpasst das Heimturnier in Zürich Fabian Heldner. Freshfocus/Pascal Muller

Zwei Anpassungen im Nati-Kader

Patrick Fischer hat in seinem Kader für die Euro Hockey Tour in Zürich zwei Anpassungen vorgenommen. Fabian Heldner (Lausanne) und Tristan Scherwey (Bern) müssen verletzungsbedingt passen. Der Nationaltrainer nominierte deshalb die beiden Lugano-Spieler David Aebischer sowie Lorenzo Canonica nach. Für den 22-jährigen Canonica ist es das erste Aufgebot für die A-Nati. Zum Auftakt des Heimturniers trifft die Schweiz am Donnerstag auf Schweden, am Samstag auf Tschechien und zum Abschluss am Sonntag auf Finnland.