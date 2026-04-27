Legende: Verlässt die Lakers nach nur einer Saison Julius Honka. Freshfocus/Pascal Muller

Honka wechselt zu Ajoie

Julius Honka und die Rapperswil-Jona Lakers beenden ihre Zusammenarbeit. Wie der Verein am Montag mitteilt, wurde der Vertrag in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst. In der kommenden Saison steht der 30-Jährige beim HC Ajoie im Einsatz. Der finnische Verteidiger spielt seit 2023 in der National League, zuerst beim SC Bern, in Genf und Davos. Im vergangenen Sommer stiess Honka zum SCRJ und unterschrieb einen Vertrag über zwei Jahre. In der regulären Saison kam er auf 36 Einsätze, in denen ihm sechs Tore und 13 Assists gelangen.

Carrick nicht mehr bei Lugano

Nach nur einer Saison gehen Connor Carrick und der HC Lugano getrennte Wege. Der Vertrag mit dem US-amerikanischen Verteidiger wird vorzeitig aufgelöst. Der Schritt sei einvernehmlich erfolgt, teilte der Klub mit. Für den 31-jährigen Carrick, der in seiner Karriere auf 248 NHL-Einsätze kam, war das Engagement im Tessin seine erste Station ausserhalb Nordamerikas. In 49 Partien für Lugano sammelte er 23 Skorerpunkte – die meisten unter den Verteidigern des Teams.

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