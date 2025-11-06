Legende: Steht weiter in der Leventina an der Bande Eric Landry. Keystone/Ti-Press

Ambri setzt weiter auf Landry

Eric Landry bleibt bis mindestens zum Ende der Saison Headcoach des HC Ambri-Piotta. Der Klub teilt mit, dass er auf sportlicher Ebene auf Stabilität setzen möchte. Entsprechend bleiben auch Assistenztrainer René Matte und Sportchef Alessandro Benin vorerst in ihren Funktionen. Derweil soll an einer ausserordentlichen Generalversammlung am 8. Februar entschieden werden, wer den Klub künftig führen wird. Am 8. Oktober waren Trainer Luca Cereda und Sportchef Paolo Duca traten gemeinsam zurückgetreten, nachdem bekannt geworden war, dass Präsident Filippo Lombardi mit Christian Dubé eine mögliche Nachfolgelösungen besprochen hatte. Darauf legte auch Lombardi sein Amt nieder.