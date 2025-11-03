Legende: Hat einen neuen Arbeitgeber gefunden Raphael Prassl. Freshfocus/Pascal Muller

Prassl von Lausanne zu Kloten

Der EHC Kloten hat ab kommender Saison Raphael Prassl verpflichtet. Der Schweizer Center unterschrieb einen Dreijahresvertrag. Der 27-Jährige bringt reichlich Erfahrung aus der höchsten Schweizer Spielklasse mit. Er absolvierte fast 400 Spiele in der National League und wurde in der Saison 2017/18 Schweizer Meister mit den ZSC Lions. Er lief zudem 3 Jahre für Davos auf und bestreitet nun seine 2. Saison in Lausanne.

Verletzungsbedingte Mutationen bei Nati

Für das bevorstehende Turnier der Euro Hockey Tour in Tampere kommt es aufgrund von Verletzungen zu drei Änderungen im Kader der Schweizer Nationalmannschaft. Nati-Trainer Patrick Fischer muss kurzfristig auf Dominik Egli, Théo Rochette und Jonas Taibel verzichten. Für das erste Turnier der Euro Hockey Tour rücken an ihrer Stelle Verteidiger Giancarlo Chanton von Genf-Servette sowie die beiden Stürmer Justin Sigrist von den ZSC Lions und Dario Simion von Lugano ins Team nach. Die Schweiz trifft am Donnerstag auf Gastgeber Finnland, am Samstag auf Schweden und am Sonntag auf Tschechien (alle Spiele live bei SRF).