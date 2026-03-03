Legende: Kehrt in dieser Saison nicht mehr aufs Eis zurück Luca Hollenstein. freshfocus / Martin Meienberger

Davos reagiert auf Hollenstein-Ausfall

Der HC Davos muss für den Rest der Saison auf Torhüter Luca Hollenstein verzichten. Wie der Klub mitteilte, erlitt der Goalie beim Spiel gegen den EHC Kloten am vergangenen Samstag einen Riss des Innenbands im rechten Knie. In den kommenden Tagen steht für den bald 26-Jährigen eine Operation an. Die Bündner reagierten umgehend auf den verletzungsbedingten Ausfall und verpflichteten den finnischen Keeper Roope Taponen bis zum Ende der laufenden Saison. Der 24-Jährige spielte von 2021 bis 2025 bei IFK Helsinki und stand unter anderem am Spengler Cup 2022 im Einsatz. In der aktuellen Spielzeit war Taponen bei Ilves Tampere engagiert und absolvierte zudem Partien in der zweithöchsten finnischen Liga.

