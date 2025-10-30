Legende: Zog sich eine schwere Knieverletzung zu Lino Martschini. Freshfocus/Martin Meienberger

Zug bis Saisonende ohne Martschini

Lino Martschini kommt in dieser Saison beim EV Zug nicht mehr zum Einsatz. Der Stürmer zog sich am Knie eine Kreuzband- und Meniskusverletzung zu, die eine Operation unumgänglich macht. Das Malheur passierte am Dienstag in der Partie gegen die SCL Tigers (2:4). Der 32-Jährige verdrehte sich in der Schlussphase das betroffene Knie und musste das Eis vorzeitig verlassen.

Barandun ab nächster Saison beim SCB

Der SC Bern hat den 25-jährigen Verteidiger Davyd Barandun vom HC Davos für die kommenden 3 Saisons verpflichtet. Der gebürtige Ukrainer durchlief die Nachwuchsabteilungen beim EHC St. Moritz und beim HC Davos, bei dem er in der Saison 2018/19 in der National League debütiert hat. Dem Kader des HCD gehört Barandun seit nunmehr 6 Jahren an.

Frey übergibt ZSC-Präsidentenamt an Sohn

Nach fast 3 Jahrzehnten als Präsident der ZSC Lions zieht sich Walter Frey von der Spitze des Verwaltungsrats zurück. Der 82-Jährige wird für seine Verdienste zum Ehrenpräsidenten ernannt und bleibt mit dem Klub eng verbunden. Die Nachfolge an der Spitze übernimmt sein Sohn Lorenz Frey-Hilti per 1. Januar 2026.

National League