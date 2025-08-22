Legende: Stürmt neu für Bern Emil Bemström. Getty Images/Joe Sargeant

SC Bern verstärkt seine Offensive mit Bemström

Bern hat für die kommende Saison den schwedischen Flügelstürmer Emil Bemström verpflichtet. Der 26-Jährige stösst aus der Organisation der Pittsburgh Penguins zu den «Mutzen». In der vergangenen Saison absolvierte Bemström 14 Partien in der NHL, den Grossteil der Spielzeit verbrachte er aber im AHL-Farmteam Wilkes Barre/Scranton Penguins (48 Skorerpunkte in 48 Spielen). Insgesamt bringt Bemström die Erfahrung von 242 NHL-Partien mit nach Bern. Aktuell befindet sich der Schwede nach einer Verletzung noch im Wiederaufbau. Der SCB hofft, ab Anfang Oktober auf Bemström zählen zu können.