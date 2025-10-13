Legende: Soll den Erfolg zurück nach Genf bringen Sam Hallam. Imago/Bildbyran

Hallam ab nächster Saison Servette-Trainer

Genf-Servette hat einen Headcoach gefunden: Ab nächster Saison stösst der Schwede Sam Hallam zu den «Grenat». Der 46-Jährige ist aktuell Trainer der schwedischen Nationalmannschaft. Hallam unterschrieb in Genf für drei Jahre. Der Schwede wurde mit den Växjö Lakers dreimal Meister in seiner Heimat. 2022 übernahm er das Nationalteam und gewann mit «Tre Kronor» 2024 und 2025 WM-Bronze. Servette wiederum gab bekannt, die laufende Saison mit dem aktuellen Trainerstab um Ville Peltonen zu beenden.