Legende: Überraschung perfekt Tschechien düpiert Kanada an der U20-WM. imago images/Bildbyran

Schweiz-Bezwinger Tschechien im U20-WM-Final

Tschechien, das an der U20-WM in den USA in den Viertelfinals die Schweiz aus dem Turnier geworfen hatte, schlug im Halbfinal nun auch Kanada 6:4. Der Gegner im Final heisst Schweden, das sich 4:3 gegen Finnland durchsetzte. Die Tschechen gingen 2:1, 3:2 und 4:3 in Führung, jedes Mal kassierten sie den Ausgleich gegen ein Kanada, das mehr Spielanteile hatte. Tschechien liess sich nicht entmutigen: Gut eine Minute vor der Sirene gelang das 5:4, danach ein Empty Netter zum Schlussresultat. Somit wird erstmals seit 2019 kein nordamerikanisches Team die U20-WM gewinnen.

