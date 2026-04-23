Legende: Nächstes Jahr wieder an der A-WM dabei Die Schweizer U18-Nati. imago images/CTK-Photo/Archiv

U18-Nati schafft direkten Wiederaufstieg

Die Schweizer U18-Nationalmannschaft hat an der B-WM im polnischen Krynica-Zdroj im vierten Spiel den vierten Sieg gefeiert. Damit ist der Wiederaufstieg in die höchste Division perfekt. Das Team von Patrick Schöb zwang die Kasachen mit 3:2 in die Knie und kann vor dem abschliessenden Spiel gegen die Ukraine am Freitag nicht mehr von der Spitze der Tabelle verdrängt werden. Die U18-Nati war vor einem Jahr erstmals seit 2005 abgestiegen.

Frauen-Nati unterliegt Deutschland

Das Schweizer Frauen-Nationalteam hat das erste von zwei Testspielen gegen Deutschland klar verloren. Die Equipe von Colin Muller unterlag in Kaufbeuren im Allgäu mit 1:5. Anders als die Deutschen, die 12 Olympia-Teilnehmerinnen im Kader stehen haben, traten die Schweizerinnen mit einem sehr jungen Team aus vielversprechenden Nachwuchsspielerinnen an. Am Samstag trifft die Frauen-Nati erneut auf Deutschland. Für Trainer Muller wird es nach 6 Jahren das letzte Spiel an der Bande der Schweizerinnen sein.

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