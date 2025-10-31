Legende: Jubelt vielleicht bald in Nordamerika Nicole Vallario (v.). KEYSTONE/Manuel Geisser

Macht's Vallario wie Müller?

Neben Alina Müller könnte bald eine zweite Schweizerin in der Professional Women's Hockey League spielen: Verteidigerin Nicole Vallario vom EV Zug wurde von den New York Sirens ins Trainingscamp eingeladen. Die 24-jährige Tessinerin hat dort die Chance, sich für einen Platz im Kader für die in drei Wochen beginnende Saison zu empfehlen. Das Team aus New York wird sein Kader am 19. November finalisieren. Sollte Vallario den Sprung ins Team nicht schaffen, wird sie im Anschluss zum EVZ zurückkehren.

Lakers verpflichten Ustinkov

Die SC Rapperswil-Jona Lakers meldeten am Freitag den Zuzug von Daniil Ustinkov für die nächste Saison. Der 19-jährige Verteidiger stösst von der Organisation der ZSC Lions zum SCRJ. In der laufenden Spielzeit absolvierte Ustinkov 5 Partien in der National League, 13 Mal kam der schweizerisch-russische Doppelbürger in der Swiss League für die GCK Lions zum Einsatz. Dabei sammelte Ustinkov 8 Skorerpunkte. Bei den Lakers unterschrieb er für zwei Jahre.