Legende: Schoss die Sirens früh in Führung Nicole Vallario. imago images/Zuma Press Wire

PWHL: Vallario fügt sich mit Treffer ein

Die Schweizer Eishockey-Nationalspielerin Nicole Vallario ist in der 3. Runde der nordamerikanischen Professional Women's Hockey League (PWHL) erstmals zum Einsatz gekommen – und hat gleich ein Tor erzielt. Nur gerade vier Minuten brauchte Vallario, um bei den New York Sirens einen nachhaltigen Eindruck zu hinterlassen. Die Verteidigerin eröffnete beim 5:1-Heimsieg gegen Vancouver das Skore mit dem 1:0. Die Tessinerin ist die zweite Schweizerin in der höchsten Profiliga. Auch die Pionierin Alina Müller hatte einen erfolgreichen Samstag. Beim 3:1-Sieg der Boston Fleet sorgte sie mit einem Schuss ins leere Tor für den Endstand.