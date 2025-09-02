 Zum Inhalt springen

News aus dem Eishockey Wegen Verletzungen: SCL Tigers legen auf Transfermarkt nach

02.09.2025, 11:45

Legende: War zuletzt in der AHL tätig Cal O’Reilly. Patrick McDermott/Getty Images

Routinierter Center für SCL Tigers

Die SCL Tigers verstärken ihr Kader vor dem Saisonstart in einer Woche mit dem Kanadier Cal O’Reilly. Der 38-jährige Center unterzeichnete einen Vertrag bis Ende Oktober mit der Option auf eine Verlängerung, teilte der Klub mit. In den vergangenen beiden Saisons stand O'Reilly für die Milwaukee Admirals in der AHL auf dem Eis. Die Verpflichtung ist eine Reaktion auf die verletzungsbedingten Ausfälle von Flavio Schmutz und dem erst kürzlich verpflichteten Schweden André Petersson. Die Emmentaler treffen am kommenden Dienstag zum Saisonauftakt auswärts auf die Rapperswil-Jona Lakers.

