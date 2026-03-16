Legende: Kommen in 2 Jahren in den Genuss von Heimspielen Die Kanadier um Captain Connor McDavid. Reuters/James Lang

Calgary, Edmonton und Prag kommen zum Handkuss

Der Eishockey-World-Cup 2028 der NHL findet in Edmonton, Calgary und Prag statt. Das teilte die nordamerikanische Profiliga am Montag mit. Der Final des von der NHL organisierte Länderturniers, an dem im Gegensatz zur jährlichen Weltmeisterschaft des Weltverbandes IIHF die teilnehmenden Nationen auf all ihre besten Spieler aus der NHL zurückgreifen können, soll in Edmonton ausgetragen werden. Das Turnier ist die vierte Ausgabe des World Cup of Hockey nach 1996, 2004 und 2016.