 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

News aus dem Eishockey World Cup der NHL in Calgary, Edmonton und Prag

16.03.2026, 23:10

Teilen
Eishockeyspieler im roten Trikot betreten das Spielfeld.
Legende: Kommen in 2 Jahren in den Genuss von Heimspielen Die Kanadier um Captain Connor McDavid. Reuters/James Lang

Calgary, Edmonton und Prag kommen zum Handkuss

Der Eishockey-World-Cup 2028 der NHL findet in Edmonton, Calgary und Prag statt. Das teilte die nordamerikanische Profiliga am Montag mit. Der Final des von der NHL organisierte Länderturniers, an dem im Gegensatz zur jährlichen Weltmeisterschaft des Weltverbandes IIHF die teilnehmenden Nationen auf all ihre besten Spieler aus der NHL zurückgreifen können, soll in Edmonton ausgetragen werden. Das Turnier ist die vierte Ausgabe des World Cup of Hockey nach 1996, 2004 und 2016.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)