News aus dem Eishockey ZSC schnappt HCD Knak weg und bindet ihn langfristig

29.09.2025, 11:09

Legende: Schliesst sich nächste Saison den ZSC Lions an Simon Knak. Freshfocus/Pius Koller

Knak wechselt im Sommer von Davos nach Zürich

Die ZSC Lions haben im Hinblick auf die Saison 2026/27 auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich die Dienste von Simon Knak gesichert. Der 23-jährige Stürmer verlässt Davos im kommenden Sommer und wechselt mit einem Fünfjahresvertrag zum amtierenden Schweizer Meister und Champions-League-Sieger. Knak debütierte in der Spielzeit 2020/21 in der National League für den HCD und buchte seither in bisher 226 Spielen für die Bündner 82 Skorerpunkte (36 Tore). Im vergangenen Mai absolvierte der Zürcher in Dänemark und Schweden seine erste A-WM und gewann mit der Schweiz die Silbermedaille. Knak wurde 2021 in der NHL in der 6. Runde von den Nashville Predators gedraftet.

Ljunggren hilft bei Gottéron aus

Aufgrund des verletzungsbedingten Ausfalls des schwedischen Stürmers Lucas Wallmark verpflichtet Fribourg-Gottéron temporär dessen Landsmann Daniel Ljunggren. Der 31-Jährige kommt leihweise mit einer B-Lizenz vom Partnerklub Thurgau und ist den Freiburger Fans bestens bekannt. Bereits im letzten Frühling hat Ljunggren in den Playoffs das Trikot der Saanestädter getragen.

