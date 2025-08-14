HCD bindet sein Goalie-Duo langfristig

Torhüter Sandro Aeschlimann bleibt noch lange beim HC Davos. Der 30-jährige Berner hat seinen bis zum Ende der nächsten Saison gültigen Vertrag vorzeitig um fünf Jahre verlängert und bis 2031 unterschrieben. Aeschlimann, um den sich in den letzten Wochen und Monaten Transfergerüchte rankten, spielt seit 2019 für die Bündner. Erst am Mittwoch hatte der Rekordmeister das Arbeitspapier von Ersatzmann Luca Hollenstein bis 2028 verlängert.

Zugs Kovar verletzt

Der EV Zug muss ohne Captain Jan Kovar in die Saison starten. Wie der Zentralschweizer Klub mitteilte, laboriert der Tscheche an einer Unterkörperverletzung. Er wird voraussichtlich nicht vor Ende September ins Geschehen eingreifen können. Zug startet am 9. September mit einem Heimspiel gegen den SC Bern in die National-League-Saison. Bereits am 28. August wird Schwedens Meister Lulea im Rahmen der Champions Hockey League zu Gast sein.

