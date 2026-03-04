Legende: Muss pausieren Dominic Zwerger Freshfocus/Michela Locatelli

Ambris Zwerger fällt verletzt aus

Ambri-Piotta muss in den nächsten zwei bis drei Wochen auf den Stürmer Dominic Zwerger verzichten. Der Österreicher verletzte sich im oberen Körperbereich, wie der Klub mitteilte. Zwerger ist diese Saison mit 15 Toren und 11 Assists der drittbeste Skorer der Leventiner. Ambri-Piotta dürfte die Playouts gegen den Tabellenletzten Ajoie bestreiten müssen. Um sich noch vorzeitig den Klassenerhalt zu sichern, müssten sie in den restlichen drei Partien der Qualifikation einen Rückstand von sieben Zählern auf den Drittletzten Kloten wettmachen. Auch auf Chris DiDomenico muss Ambri für den Rest der Saison verzichten: Vom Topskorer trennte man sich am Dienstag.

Lakers gegen Kloten ohne Strömwall

Die Rapperswil-Jona Lakers müssen am Donnerstag im Heimspiel gegen Kloten ohne ihren Topskorer auskommen. Malte Strömwall wurde vom Einzelrichter für einen Check gegen den Kopf von Langnaus Noah Meier für ein Spiel gesperrt. Zudem wurde der schwedische Stürmer mit 2900 Franken gebüsst. Strömwall steht in der laufenden Saison bei 32 Skorerpunkten (15 Tore) aus 48 Spielen.

Resultate