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News aus der National League Biel-Goalie Janett wechselt nach Nürnberg in die DEL

09.04.2026, 20:32

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Eishockey-Torhüter in Aktion auf dem Spielfeld.
Legende: Spielt ab der kommenden Saison in Deutschland Luis Janett. Freshfocus/Roger Albrecht

Janett wird ein «Ice Tiger»

Luis Janett hütet ab der kommenden Saison das Tor der Nürnberg Ice Tigers in der DEL. Der 25-jährige Ostschweizer wechselt mit einem Einjahresvertrag vom EHC Biel nach Deutschland. Der frühere Junior von Kloten war in Biel zuletzt 2 Saisons lang die Nummer 2 hinter dem finnischen Weltmeister und Olympiasieger Harri Säteri. Da die Seeländer für die nächste Spielzeit Viktor Östlund (von Swiss-League-Vizemeister La Chaux-de-Fonds) als neuen Backup verpflichtet haben, gab es für Janett in Biel keine Zukunft mehr.

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