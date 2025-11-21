Neues Stadion für Genf-Servette

Genf-Servette erhält ein neues Stadion, welches die in die Jahre gekommene Eishalle Les Vernets ablösen wird. Die Bauarbeiten beginnen im 1. Halbjahr 2026, zur Saison 2030/31 soll das neue Stadion Trèfle-Blanc bezugsbereit sein, schrieben die Genfer in einer Medienmitteilung. Das Projekt wird in der Gemeinde Lancy realisiert. «Das Trèfle-Blanc stellt einen Wendepunkt für unsere Organisation und die Stadt dar. Es bietet unserem Profiteam nicht nur ein Werkzeug, das unsere Attraktivität erhöht, sondern auch ein Hochleistungsumfeld, das unerlässlich ist, um auf höchstem Niveau wettbewerbsfähig zu bleiben», liess sich GSHC-Sportchef Marc Gautschi zitieren.

