Legende: Bis zum letzten Spiel der Regular Season noch Freiburgs Topskorer Sandro Schmid. Keystone/Adrien Perritaz

Schmid verpasst die Playoffs

Fribourg-Gottéron muss eine Woche vor dem Start in die Playoffs einen gewichtigen Ausfall vermelden. Der Schweizer Olympia-Teilnehmer Sandro Schmid fällt für die komplette Meisterschaftsentscheidung aus. Schmid verletzte sich im letzten Spiel der Qualifikation am Montag auswärts gegen den SC Bern (4:3) und fällt nun mit einer «Verletzung am Unterkörper» für die Playoffs aus, berichtete der 2. der National-League-Qualifikation am Freitag. Bei den Freiburgern, die im Playoff-Viertelfinal auf einen der in den Play-Ins engagierten Klubs treffen, war Schmid hinter Henrik Borgström in der Qualifikation der zweitbeste Skorer. Der aus der eigenen Juniorenabteilung stammende 25-Jährige erzielte 38 Skorerpunkte (10 Tore).

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