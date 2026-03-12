 Zum Inhalt springen

News aus der National League Cunti hängt die Schlittschuhe an den Nagel

12.03.2026, 16:04

Luca Cunti.
Legende: Mit 36 Jahren ist Schluss Luca Cunti schliesst das Kapitel Eishockey-Profi. Freshfocus/Nico Ilic

Cunti verkündet Karriereende

Luca Cunti beendet im Alter von 36 Jahren seine Profi-Karriere. Der 43-fache Schweizer Internationale bleibt seinem Ausbildungsverein jedoch erhalten und wechselt innerhalb der Organisation der GCK Lions vom Eis hinter die Bande. Cunti gewann in seiner Karriere zweimal den Schweizer Meistertitel mit den ZSC Lions und holte 2013 mit dem Nationalteam WM-Silber. Auf diese Saison hin kehrte er nach sechs Jahren beim EHC Biel mit einem Einjahresvertrag zu den GCK Lions zurück. Mit dem Ausscheiden in den Playoff-Viertelfinals der Swiss League vergangene Woche bestritt der Stürmer seine letzte Partie auf Profi-Niveau. Künftig trägt Cunti im Nachwuchs der GCK Lions die Verantwortung auf Stufe U12.

