Legende: Soll in Bern für Furore sorgen Sonny Milano IMAGO/UPI Photo

SCB holt NHL-Spieler

Der SC Bern stattet den US-Amerikaner Sonny Milano mit einem Vertrag für die kommende Saison aus. Der 29-jährige Flügelstürmer wechselt aus der Organisation der Washington Capitals zu den Bernern. Milano wurde im Draft 2014 in der ersten Runde ausgewählt und absolvierte in seiner Karriere bislang 344 NHL-Partien. In der aktuellen Saison kam er zuletzt beim AHL-Team Hershey Bears zum Einsatz. Die Berner verpassten in dieser Saison die Playoffs nach einer deutlichen Niederlage gegen Rapperswil-Jona in den Play-ins. Danach kam es im Klub zu zahlreichen Veränderungen, derzeit ist das Team noch ohne Headcoach.

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