Legende: Bleibt der National League erhalten Raphael Diaz. Keystone/Philipp Schmidli

EVZ-Routinier Diaz hat noch nicht genug

Raphael Diaz verlängert seine Karriere um eine Saison. Das 40-jährige Zuger Urgestein debütierte vor 23 Jahren bei den Innerschweizern, wo er zum Nationalspieler reifte. Vor 15 Jahren schaffte er den Sprung in die NHL. Nach fünf Saisons kehrte Diaz ein erstes Mal zum EVZ zurück und führte das Team 2021 zum Meistertitel. Danach wechselte Diaz für vier Jahre zu Freiburg, um sich auf die vorletzte Meisterschaft hin wieder den Zugern anzuschliessen. Letzte Saison machten ihm die Folgen einer Kopfverletzung monatelang zu schaffen.

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