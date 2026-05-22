Legende: Björklöven als nächste Station Chris DiDomenico. Keystone/Andrea Branca

DiDomenico folgt Wallmark nach Schweden

Der langjährige National-League-Stürmer Chris DiDomenico setzt seine Karriere im Norden Europas fort. Wie Freiburgs Meisterschütze Lucas Wallmark wechselt auch der 37-jährige Kanadier zum schwedischen Aufsteiger Björklöven. Beim Klub aus der Stadt Umea unterschrieb DiDomenico einen Vertrag für die kommende Saison. Der eigenwillige Center spielte – mit Ausnahme eines kurzen Abstechers nach Nordamerika – während der letzten elf Jahre für die SCL Tigers, Fribourg-Gottéron, den SC Bern und Ambri-Piotta in der National League. Anfang März wurde sein Vertrag bei Ambri noch während der laufenden Saison aufgelöst, obwohl DiDomenico zu diesem Zeitpunkt Topskorer der Leventiner war.

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