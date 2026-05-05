Legende: War zuletzt bei den Kölner Haien ein grosser Punktesammler Nate Schnarr. Imago/Chai v.d. Laage

Ambri holt zwei ausländische Stürmer

Der HC Ambri-Piotta hat die Verpflichtung der Stürmer Nate Schnarr (CAN) und Roby Järventie (FIN) bekanntgegeben. Der 27-jährige Schnarr wechselte 2023 aus der nordamerikanischen AHL zunächst nach Finnland, wo er zwei Saisons absolvierte. In der vergangenen Spielzeit lief er für die Kölner Haie auf, für die er in 47 Partien 44 Skorerpunkte sammelte. Der 23-jährige Järventie wurde 2020 in der 2. Runde von den Ottawa Senators gedraftet, konnte sich in der NHL aber nicht durchsetzen. Zuletzt spielte er für die Bakersfield Condors in der AHL. Beide Angreifer unterschrieben für zwei Jahre.

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