Legende: Geht zurück in die Heimat Victor Ejdsell. Keystone/Gian Ehrenzeller

Ejdsell verlässt den SCB

Der Schwede Victor Ejdsell setzt seine Karriere nicht in der National League fort. Nach zuletzt zwei Saisons beim SC Bern kehrt der 30-jährige Stürmer in seine Heimat zurück, wo er bei seinem vorherigen Verein Färjestad einen Dreijahresvertrag unterschrieb. Mit 33 Skorerpunkten in 43 Spielen war Ejdsell der produktivste Spieler des SCB in dieser Saison, die für die Berner mit dem Verpassen der Playoffs enttäuschend verlief.

Lakers holen Sgarbossa

Die Rapperswil-Jona Lakers vermelden wie erwartet die Verpflichtung des kanadischen Centers Mike Sgarbossa für die kommende Saison. Der 33-Jährige bringt umfangreiche Erfahrung aus Nordamerika mit, darunter 93 NHL-Spiele. Sgarbossa war vergangenen Mai zum HC Lugano gestossen und sammelte dort in 27 Spielen 18 Skorerpunkte, ehe er leihweise zum SC Bern ging. Die Tessiner haben nun den Zweijahres-Vertrag vorzeitig aufgelöst.

Resultate