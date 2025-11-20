 Zum Inhalt springen

News aus der National League EV Zug verpflichtet Goalie für kommende Saison

20.11.2025, 12:45

Eishockeyspieler im grünen Trikot auf dem Eis.
Legende: Schliesst sich nächste Saison dem EV Zug an Mathieu Croce. Martin Meienberger/freshfocus

Zug engagiert Croce

Der EV Zug ergänzt sein Kader für die kommende Meisterschaft mit dem 22-jährigen Torhüter Mathieu Croce. Der gebürtige Genfer, derzeit noch beim HC Thurgau in der Swiss League tätig, hat einen Einjahresvertrag mit der Option für eine weitere Saison unterschrieben.

Finne Palve verlässt Kloten wieder

Das Engagement des Finnen Oula Palve beim EHC Kloten geht nach gut zwei Monaten wie vereinbart am 30. November zu Ende. Der Finne zieht weiter nach Djurgarden, wie der schwedische Klub bestätigt. Der 33-jährige Palve war Ende September als Ersatz für den zu jener Zeit verletzten Kanadier Brandon Gignac zu den Zürchern gestossen.

