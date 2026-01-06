Legende: imago images/ZUMA Press Wire

Lausanne verpflichtet Spooner

Der HC Lausanne hat auf die Verletzungen von Antti Suomela und Dominik Kahun mit der Verpflichtung eines weiteren Ausländers reagiert. Der kanadische Angreifer Ryan Spooner unterschrieb einen Vertrag bis Ende Saison, wie die Waadtländer mitteilten. Der 33-jährige Spooner bestritt 325 Partien in der NHL, und seit 2019 stand er in der KHL 338-mal im Einsatz, zuletzt für die Shanghai Dragons. In der Schweiz hatte er 2019 ein kurzes, 2 Spiele dauerndes Gastspiel beim HC Lugano.

Biel holt Verteidiger Aeschbach

Cédric Aeschbach wird Swiss-League-Klub Basel am Ende der Saison verlassen und nach Biel in die National League wechseln. Dies gab der EHC Basel am Dienstag bekannt. Der 23-jährige Verteidiger unterschrieb einen Zweijahresvertrag. Der Berner erzielte in dieser Saison in 21 Spielen ein Tor und gab 10 Vorlagen. Er spielt seit der Saison 2023/24 in Basel.

