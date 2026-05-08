Legende: Von Nordamerika an den Lago di Lugano Lassi Thomson. Imago/Zuma Press Wire

Lugano holt Thomson ins Tessin

Der HC Lugano hat einen zweiten ausländischen Verteidiger für die kommende Saison unter Vertrag genommen. Der Finne Lassi Thomson wechselt aus Nordamerika ins Tessin. Der 25-Jährige stand zuletzt bei den Ottawa Senators unter Vertrag, die ihn 2019 in der 1. Runde an 19. Stelle gedraftet hatten. Den Durchbruch in der NHL schaffte der offensiv ausgerichtete Verteidiger jedoch nicht. Seit seinem Debüt im Januar 2022 absolvierte er 30 Spiele für die Senators und kam überwiegend beim Farmteam in der AHL zum Einsatz. 2018 wurde Thomson mit Finnland U18-Weltmeister. Der schwedische Stürmer Einar Emanuelsson verlässt Lugano hingegen. Er wechselt auf die kommende Saison hin zum finnischen Klub SaiPa Lappeenranta.

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