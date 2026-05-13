 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

News aus der National League Genf-Servette bedient sich in Nordamerika

13.05.2026, 14:33

Teilen
Eishockeyspieler in roter Uniform auf dem Eis.
Legende: Schliesst sich Genf-Servette an Tristan Lemyre. IMAGO / ZUMA Press Wire

Lemyre und Bucheler zu Genf

Genf-Servette hat zwei kanadisch-schweizerische Spieler verpflichtet. Stürmer Tristan Lemyre unterschrieb für ein Jahr mit Option auf eine weitere Saison, während Verteidiger Jérémie Bucheler einen Vertrag für die kommenden zwei Spielzeiten unterzeichnete. Der 25-jährige Lemyre blickt auf eine starke Spielzeit in der National Collegiate Athletic Association (NCAA) mit Minnesota State zurück, in der er mit 25 Punkten (16 Tore) bester Skorer seines Teams war. Der 26-jährige Bucheler verfügt über Erfahrung aus der AHL bei San Jose Barracuda (2023 bis 2025) sowie den Rockford IceHogs (2025/26).

Resultate

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)