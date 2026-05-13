Legende: Schliesst sich Genf-Servette an Tristan Lemyre. IMAGO / ZUMA Press Wire

Lemyre und Bucheler zu Genf

Genf-Servette hat zwei kanadisch-schweizerische Spieler verpflichtet. Stürmer Tristan Lemyre unterschrieb für ein Jahr mit Option auf eine weitere Saison, während Verteidiger Jérémie Bucheler einen Vertrag für die kommenden zwei Spielzeiten unterzeichnete. Der 25-jährige Lemyre blickt auf eine starke Spielzeit in der National Collegiate Athletic Association (NCAA) mit Minnesota State zurück, in der er mit 25 Punkten (16 Tore) bester Skorer seines Teams war. Der 26-jährige Bucheler verfügt über Erfahrung aus der AHL bei San Jose Barracuda (2023 bis 2025) sowie den Rockford IceHogs (2025/26).

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