Legende: Neue Attraktion in der National League Derick Brassard. Reuters/Mark J. Rebilas

Brassard bis Ende Saison bei Genf-Servette

Genf-Servette hat einen 38-jährigen NHL-Veteranen verpflichtet. Der kanadische Stürmer Derick Brassard unterschrieb einen Vertrag bis Ende Saison, wie die «Grenats» mitteilten. Brassard bestritt in 16 Saisons in der nordamerikanischen Profiliga 1131 Matches, wobei er 240 Tore und 373 Assists verzeichnete. 2016 wurde der Québécois mit Kanada Weltmeister. 2023 gab Brassard aufgrund einer Knöchelverletzung seinen Rücktritt, nach der vollständigen Genesung gibt er nun in der National League für die Genfer sein Comeback.

