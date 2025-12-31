 Zum Inhalt springen

News aus der National League Herzog zu den Rapperswil-Jona Lakers

31.12.2025, 11:56

Eishockeyspieler im weissen Trikot jubelt auf dem Eis.
Legende: Stürmt kommende Saison für die Lakers Fabrice Herzog. Keystone/Cyril Zingaro

Zugs Herzog zu den Lakers

Die Rapperswil-Jona Lakers verpflichten für die Saison 2026/27 Fabrice Herzog vom EV Zug. Der 31-jährige Stürmer unterschreibt gemäss Klubmitteilung einen Einjahresvertrag. Herzog kehrte 2021 nach Stationen bei den ZSC Lions und dem HC Davos zum EV Zug zurück, bei dem er seine Karriere lanciert hatte. Zweimal wurde er Schweizer Meister: 2018 mit den Zürchern und 2022 mit den Zugern. Zudem gewann er im vergangenen Jahr WM-Silber mit dem Schweizer Nationalteam. Nun schliesst sich der Linksschütze aus dem Thurgau den Lakers an.

