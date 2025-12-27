Legende: Aus Gegnern werden bald Teamkollegen Lausannes Michael Hügli (links) und Klotens Max Lindroth. Keystone/Manuel Geisser

Hügli für 2 Jahre nach Kloten

Der EHC Kloten hat für die kommende Saison Lausanne-Stürmer Michael Hügli verpflichtet. Der 30-jährige Flügel unterschrieb in der Flughafenstadt einen Vertrag über zwei Saisons. Hügli stammt aus der Jugend der ZSC Lions und spielte unter anderem für Zug, Rapperswil-Jona und Biel. Seit 2022 und bis Ende Saison steht der 2-fache Nationalspieler bei Lausanne unter Vertrag. «Michael bringt Variabilität in unser Offensivspiel und wird uns mit seinem hohen Spielverständnis weiterbringen. Seine Arbeitseinstellung ist vorbildlich und physisch ist er topfit», äussert sich Kloten-Sportchef Ricardo Schödler zur Verpflichtung.

