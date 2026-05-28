Legende: Nächste Saison kein Lausanner «Löwe» mehr Dominik Kahun. Freshfocus/Pascal Muller

Lausanne und Kahun trennen sich

Der National-League-Klub Lausanne und der deutsche Stürmer Dominik Kahun lösen den eigentlich noch bis Frühling 2027 laufenden Vertrag «in gegenseitigem Einvernehmen» vorzeitig auf. Dies teilte der Playoff-Viertelfinalist der abgelaufenen Saison mit. Der 30-Jährige spielte seit Februar 2025 für die Waadtländer. In dieser Spielzeit gelangen ihm in 36 Regular-Season- und Playoff-Spielen 20 Skorerpunkte (9 Tore, 11 Assists). Davor war er ab 2021 für den SC Bern tätig gewesen.

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