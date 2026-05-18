Legende: Kennt das Schweizer Eis vom Spengler Cup Anthony Richard. KEYSTONE/Melanie Duchene

Neuer Stürmer für den Meister

Fribourg-Gottéron hat einen Ersatz für den trotz laufenden Vertrags nach Schweden zurückkehrenden Meisterschützen Luca Wallmark gefunden. Der Kanadier Anthony Richard wechselt mit einem Zweijahresvertrag in die Schweiz. Für den 29-jährigen Franko-Kanadier, der sowohl als Flügel als auch als Center spielen kann, ist es das erste Engagement in Europa. Er debütierte 2019 mit den Pittsburgh Penguins in der NHL, kam aber seither mehrheitlich in der AHL zum Einsatz. Damit hat Freiburg für die kommende Saison wieder sechs Ausländer unter Vertrag.

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