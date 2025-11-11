Kaum da, schon wieder weg: Omark verlässt Lugano – ZSC ohne Marti

Legende: Zieht wieder in seine Heimat Linus Omark. KEYSTONE/Ti-Press/Pablo Gianinazzi

Lugano muss ohne Omark auskommen

Linus Omark verlässt den HC Lugano nach wenigen Wochen bereits wieder, wie die Tessiner mitteilen. Der 38-jährige Schwede hatte im September einen Vertrag bis zum 1. November unterschrieben. Auf eine Verlängerung des Engagements verzichtet er aus familiären Gründen. In 15 National-League-Spielen gelangen Omark, der in der Schweiz auch schon für Zug und Genf gespielt hatte, 11 Skorerpunkte.

ZSC Lions 6 Wochen ohne Marti

Die ZSC Lions müssen rund 6 Wochen auf Christian Marti verzichten. Der 32-jährige Verteidiger zog sich im Training eine Unterkörperverletzung zu, schreibt der Schweizer Meister.

