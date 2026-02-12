Legende: Noch in Finnland, bald in der Schweiz Der Schwede Simon Johansson von Ilves Tampere. Imago/Fotostand

Simon Johansson wechselt im Sommer zu Kloten

Kloten vermeldet einen Zuzug ab der kommenden Saison. Die Zürcher Unterländer verpflichteten den schwedischen Verteidiger Simon Johansson und statteten den 26-Jährigen mit einem Zweijahresvertrag aus. Ausgebildet bei Djurgardens IF spielte Johansson im Profibereich in der schwedischen Topliga SHL, der finnischen Liiga sowie in Nordamerika in der AHL. Aktuell ist Johansson bei Ilves Tampere in Finnland mit 40 Punkten (19 Tore) aus 46 Partien der punktbeste Verteidiger der Liga. «Simon ist ein spielstarker Offensiv-Verteidiger mit Stärken im Überzahlspiel und in der Spieleröffnung», sagt Kloten-Sportchef Ricardo Schödler über die Neuverpflichtung.

Davos nimmt Ludvig Claesson unter Vertrag

Die Davoser haben per sofort den schwedischen Defensiv-Verteidiger Ludvig Claesson verpflichtet. Der 29-Jährige spielte in der laufenden Saison bei Vaasan Sport in der finnischen Liiga. Zuvor hatte Claesson in Schweden für Växjö und Rögle BK gespielt. Mit Växjö gewann er 2023 den Meistertitel.

