Legende: Hält nur noch bis Ende Saison seine Knochen hin Steve Kellenberger. Keystone/Marcel Bieri

Kellenberger hört Ende Saison auf

Klotens Captain Steve Kellenberger beendet nach dieser Saison seine Karriere, wie der National-League-Klub mitteilt. Der Verteidiger, der in der Saison 2005/06 sein NL-Debüt gab und am Freitag seinen 39. Geburtstag feiert, steht in der höchsten Schweizer Liga aktuell bei 822 Partien, in denen ihm 51 Tore und 121 Assists gelangen. Kellenberger hielt Kloten mit Ausnahme von zwei Saisons bei Biel (2012 bis 2014) stets die Treue, auch als die Zürcher Unterländer von 2018 bis 2022 in der Swiss League spielten. Seit 2018 ist er Captain des Teams. Er wird dem Verein in anderer Funktion erhalten bleiben, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

