 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

News aus der National League Lakers verlieren Strömwall an die ZSC Lions

09.01.2026, 15:41

Teilen
Malte Strömwall.
Legende: Ab nächster Saison ein «Löwe» Malte Strömwall. Keystone/Postfinance/Claudio Thoma

Strömwall ab nächster Saison beim ZSC

Um die Personalie von Malte Strömwall gab es in den vergangenen Wochen und Monaten so manch ein Gerücht. Bleibt er bei den Lakers, bleibt er nicht? Nun ist klar: Der schwedische Flügelstürmer wechselt auf die kommende Saison hin mit einem Zweijahresvertrag zu den ZSC Lions. Strömwall stiess auf die Spielzeit 2024/25 von Frölunda nach Rapperswil-Jona und avancierte in der National League zu einem der besten ausländischen Angreifer. Letzte Saison gelangen dem 31-Jährigen in 48 Partien ebenso viele Skorerpunkte. Auch heuer ist Strömwall wieder der beste Lakers-Punktesammler. In bisher 38 Einsätzen sammelte er 25 Punkte (19 Tore).

Resultate

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)