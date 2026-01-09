Legende: Ab nächster Saison ein «Löwe» Malte Strömwall. Keystone/Postfinance/Claudio Thoma

Strömwall ab nächster Saison beim ZSC

Um die Personalie von Malte Strömwall gab es in den vergangenen Wochen und Monaten so manch ein Gerücht. Bleibt er bei den Lakers, bleibt er nicht? Nun ist klar: Der schwedische Flügelstürmer wechselt auf die kommende Saison hin mit einem Zweijahresvertrag zu den ZSC Lions. Strömwall stiess auf die Spielzeit 2024/25 von Frölunda nach Rapperswil-Jona und avancierte in der National League zu einem der besten ausländischen Angreifer. Letzte Saison gelangen dem 31-Jährigen in 48 Partien ebenso viele Skorerpunkte. Auch heuer ist Strömwall wieder der beste Lakers-Punktesammler. In bisher 38 Einsätzen sammelte er 25 Punkte (19 Tore).

