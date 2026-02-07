Legende: Beendet sein NHL-Abenteuer Juho Lammikko. Keystone/Til Bürgy

ZSC kann wieder auf Lammikko zählen

Juho Lammikko kehrt per sofort zu den ZSC Lions zurück. Der Finne beendet sein Abenteuer bei den New Jersey Devils nach 24 Spielen und zwei Skorerpunkten wieder. Lammikko hat bei den Zürchern noch einen gültigen Vertrag bis zum Ende der Saison 2027/28. Der Stürmer hatte im vergangenen Sommer zum dritten Mal in seiner Karriere den Sprung nach Übersee gewagt. Lammikko wurde mit dem ZSC in den letzten drei Jahren zweimal Schweizer Meister und gewann 2025 die Champions Hockey League.

Resultate