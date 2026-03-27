Legende: Liegt seine Zukunft in der NHL? Jiri Felcman. Freshfocus/Martin Meienberg

Blackhawks nehmen Felcman unter Vertrag

Langnau-Stürmer Jiri Felcman hat in der NHL einen Entry-Level-Vertrag bei den Chicago Blackhawks für die Saisons 2026/27 bis 2028/29 unterzeichnet. Seit dem Saisonende mit den SCL Tigers ist der 20-jährige Tscheche in der AHL bei den Rockford IceHogs, dem Farmteam der Chicago Blackhawks, engagiert. Dort will sich Felcman für einen künftigen Platz im NHL-Kader beweisen. Gleichzeitig läuft der Vertrag des Centers mit den SCL Tigers weiter. Sollte Felcman in der kommenden Saison nicht in der NHL oder AHL Fuss fassen, wird er seinen weiterhin gültigen Vertrag im Emmental erfüllen.

Weiterer Schwede für Langnau

Die SCL Tigers haben sich auf die kommende Saison mit dem Schweden Emil Pettersson verstärkt. Der 32-jährige Center von Timra IK unterschrieb im Emmental einen Einjahresvertrag. Damit sind die beiden besten Timra-Skorer der laufenden Saison wieder vereint. Bereits im November hatten die Tigers die Verpflichtung von Petterssons Teamkollegen Jonathan Dahlen vermeldet. Pettersson, der die letzten 4 Jahre in seiner Heimat verbracht hat, besetzt bei den Tigers die letzte offene Ausländerposition.

Resultate