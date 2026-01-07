Legende: Darf seinen EHC Basel nicht in die National League führen Trainer Eric Himelfarb. Martin Meienberger/freshfocus

Basel nicht in die National League

Der EHC Basel wird in der nächsten Saison nicht in der National League spielen. Die Lizenzkommission der Liga lehnte ein entsprechendes Gesuch des Klubs ab. Demnach fehlt derzeit die wirtschaftliche Basis für einen Aufstieg in die höchste Spielklasse. Basel akzeptiert den Entscheid und betont, man arbeite daran, «bei einem nächsten Antrag in einer besseren Position zu sein». Der EHCB spielte zuletzt 2008 in der National League und scheiterte dann in der Liga-Qualifikation an Biel. 2014 folgte der Konkurs und der Neustart auf Amateurniveau. 2022 gelang der Aufstieg in die Swiss League, in der man aktuell den 7. Platz belegt.

