Legende: Eine Ära geht zu Ende Filippo Lombardi war seit 2009 Präsident bei Ambri-Piotta. Freshfocus/Michela Locatelli

Lombardi scheidet auch aus Ambri-VR aus

Nach 17 Jahren endet die Ära von Filippo Lombardi bei Ambri-Piotta in operativer Funktion definitiv. Der 69-Jährige, der seinen Rücktritt als Präsident bereits im Oktober nach der Posse um Ex-Trainer Luca Cereda und Ex-Sportchef Paolo Duca angekündigt hatte, tritt auch aus dem Verwaltungsrat der Leventiner aus. Der Klub will Lombardi allerdings an einer ausserordentlichen Generalversammlung am 8. Februar als Ehrenpräsidenten vorschlagen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Freiburg nimmt Rattie unter Vertrag

Fribourg-Gottéron verpflichtet Ty Rattie. Der Kanadier wird bis zum Ende der Saison für die «Drachen» spielen, wie der Klub mitteilt. Der Stürmer verbrachte die vergangenen 5 Saisons in Schweden. Die letzten 4 spielte er für Linköping. Der 32-jährige Rattie ist der 9. Ausländer im Kader von Gottéron. In der laufenden Saison erzielte er in 30 Spielen 6 Punkte.

